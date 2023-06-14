اتفاقية بين الإمارات وسورينام لتعزيز التعاون في النقل الجوي

المصدر: (دبي - وام)

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وقعت الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي، مع جمهورية سورينام، الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية، وذلك في إطار تبني سياسة الأجواء المفتوحة، وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وقع الاتفاقية، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وألبرت ي. جوبيثان، وزير النقل والاتصالات والسياحة في جمهورية سورينام. وقال عبدالله بن طوق إن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين وتعزير التجارة البينية وتنشيط حركة السياحة، وستخلق مسارات جوية جديدة وتعزز جسور التواصل مع دول أمريكا الجنوبية.

وأكد حرص الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تعزيز علاقات التعاون التي تستند إلى تحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الدول، بما يسهم في خلق فرص جديدة ومتنوعة تحفز على النمو والازدهار في شتى المجالات.

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