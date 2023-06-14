42.2 ملياراً توزيعات أرباح أقرتها الشركات المساهمة 2022

المصدر: (أبوظبي - وام)

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قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المساهمة العامة العام الماضي بلغ 42.25 مليار درهم، منها توزيعات نقدية بقيمة 41.99 مليار درهم، وتوزيعات منحة بقيمة 259.5 مليون درهم.

وأضافت أن قطاع البنوك تصدر من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بنحو 18 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة 9.66 مليارات درهم. كما تصدر قطاع البنوك على صعيد توزيعات المنحة بواقع 127.6 مليون درهم، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 69.3 مليوناً. وتلقت الهيئة العام الماضي العديد من طلبات إصدار الأوراق المالية وطلبات التسجيل، حيث تمت الموافقة على تسجيل 5 شركات حكومية بلغت قيمة رأسمالها 4.2 مليارات درهم، وزيادة رؤوس أموال 8 شركات مساهمة عامة بقيمة إجمالية 6.5 مليارات، كما تم إدراج 15 شركة مساهمة لدى أسواق المال المحلية.

ولفتت إلى أن عدد شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بهيئة الأوراق المالية بلغ 188 شركة، منها 119 شركة مدرجة، و69 غير مدرجة.

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