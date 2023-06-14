أكاديمية أدنوك الفنية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج التدريب في الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت «أدنوك»، أمس، حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج التدريب الفني لأكاديمية أدنوك الفنية التابعة لها ممن أكملوا بنجاح برنامج التدريب الفني المتخصص في قطاع الطاقة لإعدادهم للعمل فنيي صيانة ومشغلي عمليات في المصانع والحقول التابعة لشركة أدنوك.

وضمت الدفعة الجديدة 344 خريجاً من 4 تخصصات فنية، وجرى تسليم شهادات التخرج لـ60 متخصصاً في الصيانة الكهربائية، و78 في الصيانة الميكانيكية، و48 في صيانة أجهزة القياس والتحكم «الآليات الدقيقة» و158 في عمليات معالجة النفط والغاز.

وهنأ معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الخريجين الجدد وأُسرهم، مؤكداً التزام «أدنوك» تنفيذ توجيهات القيادة بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري وخاصة الكفاءات الشابة من المواطنين والمواطنات وتدريبهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم وتكريس الجهود كافة لتوفير كل ما يساعد على تطويرهم وإكسابهم الخبرات العملية التي يحتاجونها لإعداد جيل جديد من المتخصصين في القطاع لمواصلة مسيرة نجاحات الشركة، والارتقاء بأدائها في المجالات كافة.

وأشاد بمستوى الخريجين الجدد وجديتهم وحرصهم على الاجتهاد والتفوق والاستفادة من البرامج التدريبية لتطوير قدراتهم وتعزيز خبراتهم لبداية حياة مهنية ناجحة في قطاع الطاقة، الذي يوفر آفاقاً واعدة للنمو الوظيفي، بما يؤهلهم للقيام بدورهم والإسهام في خدمة الوطن والقيادة، وتحقيق التطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات.

تأهيل

وقال: «فيما تمضي أدنوك قدماً في جهودها للحد من الانبعاثات والاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وزيادة التركيز على تحقيق الاستدامة لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، ستستمر في تأهيل المواهب الإماراتية وإعداد كوادر وطنية متخصصة في الوظائف الحيوية لتمكينها من بناء مستقبل مهني ناجح، وتعزيز إسهامها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات وذلك بتوفير العديد من برامج التطوير والتدريب والتأهيل».

قدرات

وأعرب عن ثقته بقدرات الكوادر الوطنية الشابة، والمستوى العالي من المهارة والكفاءة التي يمتلكونها، داعياً الخريجين إلى أن يتذكروا بأنهم يمثلون أمل المستقبل، ويتحملوا مسؤولية كبيرة ومهمة تتمثل في ضمان استمرار واستدامة أعمال أدنوك في قطاع الطاقة.

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