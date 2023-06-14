«رويس للأثاث» تفتتح مصنعاً في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن تأسيس شركة رويس لصناعة الأثاث في منطقة الحمرا الصناعية، حيث تقوم بإنتاج أثاث الفنادق في مصنعها الحديث والمتطور الذي يمتد على مساحة 440 ألف قدم مربع.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: سعداء باختيار شركة رويس لراكز كمقر لمشروعها الجديد، مشيراً إلى أنه مع وجود سوق مزدهر للعقارات الفخمة والغرف الفندقية والشقق المزودة بالخدمات في رأس الخيمة وتوقع نموها القوي في المستقبل القريب، سيكون هناك إقبال متزايد على المفروشات عالية الجودة.

وقال راجيف براسانان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة رويس لصناعة الأثاث: لدينا القدرة حالياً على إنتاج أكثر من 1000 طقم من أثاث الغرف شهرياً. ويبلغ عدد موظفي المجموعة أكثر من 200 يعملون في جميع إداراتها، وتبلغ مبيعاتها 30 مليون درهم سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز