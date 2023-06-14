6 شركات ناشئة تفوز بتحدي «هب 71»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «هب 71»؛ منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن الفائزين في برنامج The Outliers الذي يتيح لرواد الأعمال من حول العالم فرصة تطوير إثباتات مفاهيم بالتعاون مع كبرى المؤسسات البارزة.

واختيرت 6 شركات ناشئة نجحت في طرح حلول مبتكرة للتحديات التي حددها شركاء «Hub71» الاستراتيجيون في البرنامج، حيث فازت شركة تلر بتحدي Cars24 المتمثل بتوفير تجربة عملاء افتراضية سلسة لشراء السيارات المستعملة، وكذلك Abstractive Health التي تميزت في تحدي دائرة الصحة بأبوظبي من خلال تطبيق أدوات ذكية لتعزيز تجربة المرضى. أما Tagspace و Shaffra فقد فازتا بتحدي دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي من خلال استخدام تقنيات الويب 3 لجمع بيانات في الوقت الفعلي حول سلوكيات السياح.

وتفوقت Archireef، إحدى شركات «Hub71» الناشئة، في تحدي شركة الدار حيث قدمت لها حلاً مستداماً لتعزيز الهندسة الحضرية في أبوظبي، وفازت AstraUTM في تحدي تاليس من خلال تطوير وحدة دمج بيانات لإدارة المجال الجوي المنخفض وتطبيقات الأمان. وشاركت 406 شركات ناشئة في التحدي ونجحت الشركات التي وفرت منتجات وخدمات مبتكرة يمكنها إحداث تأثير إيجابي بطريقة عمل الشركات والحكومات والقطاعات ككل

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