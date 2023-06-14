جلسة حوارية تناقش المستقبل الأخضر في القطاع المالي

المصدر: (دبي - البيان)

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نظّمت سنشري فاينانشال؛ الشركة المتخصصة في استثمارات الأسواق المالية العالمية في الإمارات، جلسة الحوار الثانية حول «تشكيل المستقبل الأخضر، استراتيجيات التعاون للقطاع المالي». وجمعت الجلسة قادة قطاع التمويل والمؤثرين والخبراء والجهات المعنية، وهدفت إلى تعزيز الحوار والتعاون نحو بناء قطاع مالي مستدام ومسؤول بيئياً.

وركّزت الجلسة على استكشاف استراتيجيات لمزامنة الاستثمارات المالية مع الأهداف البيئية مع الاعتراف المتزايد في العالم بالحاجة الملحة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة. وتمحورت المناقشات حول مواضيع مثل الأطر الاستثمارية المستدامة مثل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودور التكنولوجيا في تقدم التمويل المستدام.

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