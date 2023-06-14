«غرفة الشارقة» تعزز مفهوم المواطنة الإيجابية لدى موظفيها

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، ورشة عمل بعنوان «المواطنة الإيجابية»، سلطت الضوء على القيم والأساسيات والسلوكيات المتعلقة بتحقيق المواطنة وكيفية العمل على تطبيقها ونشرها بين كل أفراد المجتمع.

وحضر الورشة التي أقيمت في مقر الغرفة، مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من رؤساء الأقسام وموظفي وموظفات الغرفة، وتناولت العديد من المحاور الخاصة بمفهوم المواطنة وأبعادها، والقيم والسلوكيات التي تساهم في بناء شخصية المواطن الإيجابي المحب لوطنه ومجتمعه، والباعث على الأمل والتفاؤل في نفوس من حوله.

وأكدت مريم الشامسي أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى كل موظفي وموظفات الغرفة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، بالعمل الدائم على نشر التوعية بكل ما يعزز قيم المواطنة الإيجابية والانتماء والولاء للوطن والقيادة.

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