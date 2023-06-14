مشاركة قوية للاتحاد العربي للمعارض في «صفاقس الدولي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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سجل وفد الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية مشاركة ناجحة في فعاليات النسخة الـ57 من معرض صفاقس الدولي، الذي انطلق في مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية في 9 يونيو الجاري، من خلال لقاءات عمل موسعة مع عدد من الوزراء والمسؤولين والجهات المشاركة بالحدث، كما وقع اتفاقية تعاون مع جمعية معرض صفاقس الدولي لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين على صعيد تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات وتنظيم الفعاليات المشتركة.

والتقى وفد الاتحاد، الذي ترأسه سيف المدفع، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، كلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، بحضور محمود الجراح، أمين عام الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث ناقش الجانبان أهمية العمل على الارتقاء بدور قطاع المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي.

كما عقد وفد الاتحاد لقاء عمل مع سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، قدم خلاله عرضاً لخطط العمل المستقبلية للاتحاد.

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