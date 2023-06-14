غرفة عجمان تشارك بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني

المصدر: (عجمان - البيان)

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شارك المهندس عبدالله المويجعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان، ضمن الوفد الذي مثّل اتحاد الغرف الإماراتية في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السادس والعشرين الذي تنظمه الغرفة العربية الألمانية في برلين ـ جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين والخبراء ومتخذي القرار وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص في ألمانيا والدول العربية.

وناقش الملتقى مجموعة من المحاور المهمة ومنها: تخطيط المدن الذكية واستعدادها في البنية التحتية الرقمية، وتطوير المصانع القديمة والتقليدية وتأهيلها رقمياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة، وبالتالي تقليل النفقات وكلفة الإنتاج وضمان سلاسل التوريد والإمداد وتحقيق الاستدامة، وانعكاس ذلك على ديمومة تلك المصانع وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

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