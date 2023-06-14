100 خبير يناقشون مستقبل المدن المستدامة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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استضافت أبوظبي، أمس، مؤتمر مستقبل المدن المستدامة. وناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة، وكيفية التحول في قطاع الطاقة من خلال الابتكار والاستدامة. شارك في المؤتمر 100 خبير وباحث ومسؤول في جهات حكومية ومؤسسات خاصة، كما تم تنظيم معرض على هامش المؤتمر لاستعراض منتجات أكثر من 20 شركة متخصصة في الخرسانة سابقة التجهيز والأراضي الصناعية وغيرها من المنتجات الصناعية.

ويستمر المؤتمر على مدار يومين ويتضمن 20 جلسة متخصصة يتحدث خلالها 30 خبيراً، وتتناول المناقشات أهمية الطلب المتزايد على الحلول الصديقة للبيئة المستدامة على مستوى العالم للحد من التلوث، وتم تخصيص جلسة لمناقشة تطوير الواجهات البحرية، بالإضافة إلى مناقشة الاستدامة في مواد البناء، ودور المطورين وشركات التطوير العقاري والاستشاريين والمقاولين، واستخدام تصاميم المناظر الطبيعية والحلول المستدامة في الخطط المستقبلية. كما تناولت المناقشات بحث كيفية تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الصناعة.

وأكدت العنود المزروعي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في هيئة أبوظبي للإسكان لـ «البيان»، أن المؤتمر ناقش المفاهيم الجديدة والمرافق المتكاملة لحياة صحية ومستدامة. وأشارت إلى أن مشروع سويحان السكني، والذي يمتد على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، تم تصميمه لتوفير 30 % في استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام المياه بنسبة 34 % من المباني في المشروع. وأوضحت أن المشروع يضم 204 فلل سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركزاً مجتمعياً و21 منطقة تضم مسطحات خضراء وحدائق.

وأكد طاهر يحيى مدير الأعمال في «امبايرسرمد» لـ «البيان» أن الشركة بدأت العمل في دبي وخلال 3 سنوات فقط حققت نجاحات كبيرة ونفذت أكثر من 6 مشروعات مع بلدية دبي في مناطق الممزر والمشرف وحتا. وأضاف إن الشركة حققت مبيعات تجاوزت 35 مليون درهم خلال سنتين.

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