«داماك» تخطط لبناء عقار جديد في فلوريدا

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «داماك إنترناشيول» عن بناء عقار من 12 طابقاً مع 57 شقة سكنية على جانب المحيط في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت الشركة في بيانها إنها اشترت المساحة الشاغرة لأبراج شامبلين الجنوبية «سيرفسايد» المنهارة في يونيو 2021، مقابل 120 مليون دولار.

وأوكلت شركة «داماك» التصاميم لمكتب زها حديد في بريطانيا، والذي قام بتصميم ناطحة سحاب «وان ثاوزاند ميوزيم» في ميامي بفلوريدا.

وتشمل خطط داماك بناء شقق سكنية تتراوح ما بين 4000 إلى 15000 قدم مربعة، وبمسبح على السطح على مساحة 100 قدم مربعة، وصالة تمارين رياضية على مساحة 75 قدماً مربعة.

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