غرفة رأس الخيمة تستعرض مبادرات شبابية وطنية رائدة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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استضافت غرفة تجارة رأس الخيمة حلقة نقاشية لاستعراض عدد من المبادرات الشبابية الوطنية الرائدة للتنوع والمساواة والشمول، تصدرها ممثلون عن قطاعات مصرفية ومؤسسات مجتمعية وخاصة وأكاديمية، ممثلة في «أرورا 50» إحدى المؤسسات المجتمعية المكرسة لبناء القيادات النسائية، و«أدنوك»، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، مصرف الإمارات المركزي، وبنك رأس الخيمة، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، والجامعة الأمريكية برأس الخيمة، و«بي دبليو سي» الشرق الأوسط، وحضور كثيف من شباب المواطنين.

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة حرص القيادة في بناء القدرات الوطنية، والاستثمار في طاقات وإمكانات أبنائها من شباب الإمارات، والتي تقع عليهم مسؤولية كبيرة ليكونوا دوماً على قدر ثقة القيادة بهم في كل المسؤوليات التي تولوها.

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