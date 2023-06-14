سوق دبي يسجّل أعلى مستوى في 13 شهراً

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، في ختام تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي 1.67 مليار درهم، بدعم قطاعات المالية والبنوك والخدمات الاستهلاكية.

وأغلق السوق عند 3712.68 نقطة بارتفاع 0.29%، أو ما يعادل 10.77 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 5 مايو 2022. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 639.15 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 640.8 مليار درهم أمس.

وقفز سهم «الفردوس القابضة» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي عند 0.197 درهم، ليقود ارتفاعات 19 شركة بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على سيولة جاوزت 50.2 مليون درهم، بنسبة 10% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 499.27 مليون درهم.

وسجل السوقان إجمالي 25.55 ألف صفقة شملت 735.4 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 490.7 مليون سهم في سوق دبي و244.7 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.6 مليار درهم توزعت بين 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و499.26 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي أمس صعود أسهم الرمز كوربوريشن 4%، وأمانات القابضة 4%، وبنك السلام - البحرين 2.8%، وتكافل الإمارات 2.8%، وزاد «تعليم القابضة» 1.3%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.7%، و«ديوا» 0.4%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9351.25 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.3%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة جاوزت 238.4 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 135.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 119.97 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 11.1%، وإسمنت الفجيرة 10.7%، والصير للمعدات 6.2%، وأي دي سي كوربوريشن 5.7%، وإيزي ليس 5.3%، وزاد طاقة 3.95%، وإشراق للاستثمار 4.74%، وملتيبلاي 0.62%، وأمريكانا للمطاعم 1.04%، وأدنوك للإمداد 1.32%، والدار العقارية 1.39%، وفيرتيغلوب 2.14%.

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