«سالك» تحذر المستثمرين من حملة احتيالية

المصدر: (دبي - البيان)

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حذرت شركة سالك من حملة احتيال تنشط على قنوات التواصل الاجتماعي، يزعم مروجوها تقديم عوائد عالية للاستثمار بالشركة. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضحت الشركة أن هذه الحملة تستهدف الأفراد والمنشآت على السواء، حيث تحاول إقناعهم بالاستثمار في «سالك» عبر تقديم رابط احتيالي ليس له علاقة بالشركة.

وأكدت «سالك» للجمهور أنه لا علاقة لها على الإطلاق بأي من هذه الحملات. وحذرت أي شخص طبيعي أو اعتباري من استغلال اسمها في أعمال غير قانونية ومخالفة للتشريعات لا تمت لها بصلة. وأكدت «سالك» أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية لتعقب المسؤولين عن الحملة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

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