«مصرف عجمان» يقر زيادة رأس المال

المصدر: (عجمان - البيان)

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أقرت الجمعية العمومية لـ«مصرف عجمان»، زيادة رأسماله بمبلغ 550 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية. ووفق إفصاح لسوق دبي، أوضح المصرف أن سعر الاكتتاب بالأسهم الجديدة سيكون بالقيمة الاسمية للسهم 1 درهم، ولعدد 550 مليون سهم، ليرتفع بذلك رأسمال المصرف إلى 2.723.5 مليار درهم (2.723.5 مليار سهم).

وأشار المصرف إلى أن صافي عائدات إصدار أسهم حقوق الأولوية سيتم استخدامه لغرض تعزيز قاعدته الرأسمالية والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي الإماراتي، وذلك لتلبية احتياجات العمل لعملاء المصرف من الشركات والأفراد ولمتطلبات رأس المال العامل للمصرف بهدف تحقيق التدفقات النقدية، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

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