«الاقتصاد» و«أمازون» تطلقان مبادرة لدعم رقمنة الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت وزارة الاقتصاد ممثلة في «موطن ريادة الأعمال» وشركة أمازون ويب سيرفيسز مبادرة AWS Connected Community، لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة اعتماداً على أحدث حلول ومنتجات الحوسبة السحابية، وذلك عبر الاستفادة من أكثر من 200 خدمة لمنصة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، بما يساهم في تسريع نمو أعمالها التجارية وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة مستمرة في دعم جهود الدولة لتعزيز المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال المساهمة في توفير المزيد من المحفزات والمبادرات والبرامج الداعمة لتمكين رواد الأعمال من نمو وازدهار أعمالهم وأنشطتهم والتوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم مكانة الإمارات باعتبارها المقصد الأول عالمياً لريادة الأعمال وللمشاريع الريادية.

وأشار إلى أن التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول الرقمي، وذلك من خلال الاستفادة من أكثر من 200 خدمة تكنولوجية ورقمية تقدمها منصة AWS، بما يساهم في تسريع فرص نموها وتعزيز قدرتها التنافسية لتصبح شركات كبيرة وتحقق نجاحات تجارية عابرة للحدود.

وقال ياسر حسن، المدير العام، القطاع التجاري لدى«أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا»: «يسرنا التعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة المتميزة التي نهدف من خلالها إلى تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتمكينهم من اكتساب خبرات ومهارات جديدة ومتنوعة تتيح لهم مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي وتسريع وتيرة النمو والابتكار.

لقد نجحت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في خلق بيئة مثالية ومواتية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وباتت اليوم وجهة رئيسة لاستقطاب روّاد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة. وتتمثل مهمتنا في أمازون ويب سيرفيسز في تذليل العقبات التي تعترض طريق روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بأحدث الحلول والخدمات والتقنيات السحابية من محفظتنا الواسعة والمتنوعة من الخدمات. وبالتزامن مع التحولات الرقمية التي يشهدها عالمنا اليوم، من المهم للغاية أن تركز الشركات بمختلف أحجامها على الاستثمار في تطوير مهارات وخبرات القوى العاملة لديها وتبني تقنيات الحوسبة السحابية بما يمكّنها من الاستفادة من الفرص والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها هذه التقنيات لتلبية متطلبات النمو وتعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».

وتتضمن مبادرة AWS Connected Community، توفير مجموعة من الجلسات وورش العمل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت، لتعزيز قدراتهم واكتساب الخبرات العالمية في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والتي تشمل الحوسبة السحابية والتطبيقات والحلول الذكية والوسائط الرقمية وإنترنت الأشياء وتقنيات الروبوت والبلوك تشين والتخزين وقواعد البيانات الرقمية، وسيقدم هذه الجلسات نخبة من كبار الخبراء والمستثمرين في مجال ريادة الأعمال. كما تشمل توفير مجموعة متكاملة من الحوافز على المدفوعات الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المبادرة، بما يدعم توسعها وانتشارها إقليمياً وعالمياً.

وتأتي هذه المبادرة الرقمية في إطار مبادرات «منصة دعم الشركات السريعة النمو» ScaleUp، أحد المسارات الرئيسية الثلاثة ضمن «موطن ريادة الأعمال»، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال خدمات ومنتجات مصممة خصيصاً لتسريع توسع الشركات المحلية للوصول للعالمية.

وتدعو الوزارة كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في المشاركة في مبادرة AWS Connected Community، التسجيل من خلال زيارة الرابط التالي:

https://theentrepreneurialnation.com/program/aws-connected-community/?lang=en.

يذكر أن «منصة دعم الشركات السريعة النمو» ScaleUp، و«أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال» SkillUp، وبرنامج «أسس في الإمارات» StartUp، تمثل المسارات الثلاثة الرئيسية ضمن «موطن ريادة الأعمال» الذي أطلقته وزارة الاقتصاد في نوفمبر 2021 باعتباره البوابة الأشمل لتنمية منظومة ريادة الأعمال في الدولة إلى مستويات جديدة وفق أفضل الممارسات تماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ويقوم على سلسلة واسعة ومتكاملة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص داخل الدولة ومع المؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في المجالات المرتبطة بريادة الأعمال.

وتمتلك شركة «أمازون ويب سيرفيسز» منصة متكاملة لخدمات وحلول الحوسبة السحابية، وتقدّم أكثر من 200 خدمة في مجال الحوسبة السحابية والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والتحليلات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للعملاء في أكثر من 84 دولة على مستوى العالم ومنها الإمارات وأستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا وسويسرا. وتُعد منصة أمازون ويب سيرفيسز أكثر عروض الخدمات السحابية شمولاً واعتماداً على مستوى العالم، وتمتلك المنصة 98 معياراً من الأمان وشهادات الامتثال في الخدمات المقدمة لعملائها.

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