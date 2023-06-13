تعاون بين الإمارات وكازاخستان لتشجيع وحماية الصادرات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، اتفاقية تعاون مع «شركة تأمين الصادرات الكازاخستانية» لتعزيز التجارة ودعم النمو الاقتصادي المستدام بين دولة الإمارات وكازاخستان. وتأتي الاتفاقية بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، بما يدفع الأعمال التجارية للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو آفاق النمو المستدام في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات وصناعة المنتجات الحلال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، وتعزيز دورها كسوق جاذبة لكبرى الشركات العالمية.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتوفير الحلول التأمينية والائتمان التجاري والتصدير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمصدرين من الشركات الإماراتية والكازاخستانية لحمايتها من المخاطر التجارية المحتملة في التعاملات الدولية. كما ستتيح لكلا الطرفين التعاون المشترك في تنظيم ورش العمل الهادفة إلى توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا استخدام حلول حماية التجارة للتخفيف من مخاطر عدم سداد المدفوعات الناتجة عن عدد من العوامل التجارية والجيوسياسية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «نثمن عالياً أهداف الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة تأمين الصادرات الكازاخستانية من أجل تعزيز القدرات التنافسية العالمية للشركات الإماراتية والكازاخستانية، مما يعزز التزام البلدين بتنمية أواصر علاقتهما الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية لخدمة المصالح الوطنية المشتركة».

وجرى الاتفاق بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«شركة تأمين الصادرات الكازاخستانية» أيضاً على تشكيل مجموعة عمل لاستكشاف المزيد من فرص التعاون مع التركيز على سبعة مجالات استراتيجية تشمل التأمين وتعزيز التجارة والبرامج الموجهة لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لكازاخستان في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 632.6 مليون دولار في نهاية عام 2022، وبلغت الصادرات من الإمارات إلى كازاخستان حوالي 72.3 مليون دولار.

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