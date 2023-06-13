«دي بي ورلد» تحتفل بحصول 17 إماراتياً على دبلوم إدارة سلاسل التوريد

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزود الرائد لحلول سلاسل التوريد العالمية الشاملة، بحصول 17 إماراتياً على شهادة الدبلوم في إدارة سلاسل التوريد من إحدى أرقى كليات الأعمال الأوروبية، وذلك كونه جزءاً من برنامج المجموعة لإعداد قادة المستقبل (20 اكسيل - 20Xel).

ونال المشاركون شهادة الدبلوم في إدارة سلاسل التوريد من كلية روتردام للإدارة في هولندا، بعد دراسة استمرت 18 شهراً، وتكونت من 8 مساقات دراسية، تضمنت أفضل المحتويات العلمية في دراسات درجة الماجستير، ضمن بيئة دراسية شملت التعليم الافتراضي والحضوري، وكانت المرحلة النهائية الأكثر إثارة، ونفذت في روتردام، حيث زار المشاركون مواقع مختلفة في أعمال الموانئ والخدمات اللوجستية، وتوفر كلية روتردام للإدارة معارف مميزة في مجال سلاسل التوريد العالمية، تدعمها خبرات الكلية وأبحاثها، التي حققت تقديراً دولياً، حيث تقع في أكثر الموانئ ازدحاماً في أوروبا، وفي بقعة تعتبر مركزاً للتجارة العالمية،

ويضم برنامج القادة 6 إناث و11 من الذكور، وهو برنامج طويل الأمد لتنمية المواهب والكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، يهدف إلى تسريع عملية التنمية، عبر توفير سلسلة من فرص التطوير والأداء عالمية المستوى، وقد أصبحت برامج الشركة جزءاً من قصة نجاح «دي بي ورلد»، التي تحولت من مشغل محلي للموانئ إلى مزود عالمي للحلول اللوجستية، وضمت كوادر إماراتية شابة أسهمت بقوة في جعل المجموعة رائدة في قطاعات أعمالها، وقد أقيم الحفل في المكتب الرئيسي لمجموعة «دي بي ورلد» في جبل علي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد: «نفتخر بالإنجاز، الذي حققه المشاركون الشباب، ضمن رحلة تعلمهم الناجحة، ونحرص في «دي بي ورلد» على إعداد الجيل المقبل من القادة، الذين سيسهمون في تقدم المجموعة بطاقات معززة ومعارف غنية، للحفاظ على مكانتنا الرائدة، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. إن قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات حريصة على الاستفادة من مواهب أبنائها في جميع القطاعات الاقتصادية، وقد لعبت «دي بي ورلد» دائماً دوراً فعالاً في جذب المواهب الوطنية وتمكينها، من خلال نظام متقدم واحترافي يساعد في إعداد تلك المواهب وتأهيلها على أفضل وجه لإعداد القادة في عالم التجارة والخدمات اللوجستية».

وقالت مها القطان، الرئيسة التنفيذية لإدارة الموظفين والاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «من خلال الخبرات العملية والتدريب بمعايير عالمية يعمل برنامج (20Xel)على تطوير الكفاءات وإعدادها للمستقبل، وأتطلع لرؤية تطور مسيرة المشاركين المهنية لدى المجموعة. أهنئ جميع المشاركين، الذين حصلوا على دبلوم في إدارة سلاسل التوريد والأعمال من كلية روتردام للإدارة، جامعة إراسموس إكزيكوتيف إديوكيشن، والتي تعتبر من أرقى مدارس الأعمال في أوروبا».

وأضافت: «يسهم برنامج (20Xel) في تطوير الجيل الجديد من القادة، من خلال حصولهم على مشاريع حقيقية وتدريب متقدم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات، التي تؤهلهم، ليكونوا قادة المستقبل في أعمالنا، وفي مجالات أخرى كثيرة، كما سيسعدنا أن نتابع تطورهم بكل اهتمام وفخر».

الجدير بالذكر أن تطوير المهارات يمثل جوهر اهتمام مجموعة موانئ دبي العالمية، ما يخلق عملية تطوير استراتيجية للقدرات والكوادر، ويمثل برنامج (20Xel) منصة مميزة لجذب أفضل المواهب الإماراتية، وإعدادهم لأدوار قيادية في المستقبل.

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