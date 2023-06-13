1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 639 مبايعة بقيمة 1.41 مليار درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 220.94 مليون درهم و617 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.19 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها مبايعتين بقيمة 16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة سيح شعيب 4 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 187.83 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 25.16 مليون درهم و73 رهن فلل وشقق بقيمة 162.67 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 67.92 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 10 ملايين درهم.

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