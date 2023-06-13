3.6 مليارات درهم التجارة عبر منصات التواصل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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توقع تقرير «ريسيرش آند ماركتس» السنوي أن تنمو التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات بنسبة 21.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 975.2 مليون دولار (3.6 مليارات درهم) في 2023.

وأشار التقرير إلى أن التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي تنمو بشكل مطرد وملحوظ خلال الفترة من 2022 إلى 2028، حيث تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 19.9 %.

وأوضح أن التجارة عبر الإنترنت في الإمارات سترتفع من 975.2 مليون دولار في 2023، لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار بحلول عام 2028.

وأكد التقرير أن معظم المستهلكين الإماراتيين يقضون وقتاً متزايداً على منصات التواصل الاجتماعي؛ مما يحدث طفرة في التجارة عبر الإنترنت، حيث سهلت منصات مثل «فيس بوك»، و«إنستغرام» من تفاعل المستهلكين مع العلامات التجارية.

وبحسب تقرير «ريسيرش آند ماركتس» فإنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي من المنظور القصير إلى المدى المتوسط، مما يزيد من دخول مزيد من المستثمرين والعلامات التجارية إلى السوق الإماراتي للاستفادة من إمكانات النمو والتطور في الدولة، حيث يعمل المستثمرون العالميون على توسيع بصمتهم في سوق التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات لتسريع النمو.

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