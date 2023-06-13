دبي تتصدر الوجهات المفضلة لـ 6500 مليونير هندي يتوقع نزوحهم من بلادهم العام الحالي

المصدر: دبي - البيان

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ذكر تقرير هينلي الخاص بهجرة الأثرياء لعام 2023، الذي يتتبع اتجاهات هجرة الثروات والاستثمار في جميع أنحاء العالم ، إن دبي تتصدر قائمة الوجهات المرشحة لاستقطاب 6500 مليونير هندي من الموقع نزوحهم من بلادهم خلال العام الحالي.

وقال التقرير إن الهند باتت في المرتبة الثانية من حيث تدفق الأثرياء على مستوى العالم، بعد الصين (التي يتوقع نزوح 13500 مليونير منها هذا العام، والمملكة المتحدة (3200 مليونير) وروسيا (3000 مليونير).

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