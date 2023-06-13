فتح باب شراء وحدات برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «بن غاطي العقارية»، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، و«جاكوب آند كو»، علامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية، عن بدء قبول الطلبات من العملاء الراغبين بشراء الوحدات السكنية في برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز، ناطحة السحاب فائقة الفخامة في دبي، والذي من المخطط أن يكسر الرقم القياسي كأعلى مبنى سكني في العالم.

وكانت «بن غاطي» قد دخلت في شراكة تصميمية مع «جاكوب آند كو» لتطوير جوهرة معمارية شاهقة. ويتميز برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز بمظهر خارجي مهيب مع قمة مشابهة للتاج المتألق.

وسيمثل البرج فائق الفخامة الالتزام القوي لشركة «بن غاطي» بتحقيق التميز الهندسي المتناغم مع الحرفية الراقية والفريدة التي تتمتع بها «جاكوب آند كو» التي ستترك بصمتها الخاصة على التصاميم الداخلية.

وتمثل الوحدات السكنية إبداعات هندسية وهي تختلف من ناحية الحجم، حيث تبدأ مساحتها من ربع طابق، مروراً بطابق كامل ووصولاً إلى وحدات البنتهاوس الشاسعة المكونة من طابقين.

وتم ابتكار كل واحدة منها بعناية تامة بحيث تحوي بعض أفخر المواد وأرقاها. كما إنها تتزين بلمسات نهائية حصرية تناغم بين الفخامة والأناقة غير المسبوقتين.

وتتميز هذه الوحدات السكنية بنوافذها الواسعة الممتدة من الأرض للسقف مما يتيح إطلالة كاملة على أفق دبي الأخاذ وبرج خليفة الأيقوني. وتختلف الإطلالة البانورامية وفقاً لموقع كل وحدة ضمن البرج، مما يعد بمنح كل شخص منظراً فريداً وخاصاً جداً.

وتم استلهام تصميم برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز من المجوهرات والساعات الفاخرة التي تشتهر بها «جاكوب آند كو». وجرى إطلاق أسماء أحجار كريمة على الوحدات الفخمة الممتدة على مساحة ربع طابق.

وتحمل الوحدات التي تحوي غرفتي نوم أو غرفتي نوم واسعتين أسماء: فلل الزمرد (الإميرالد) وفلل الزفير (السفير)، بينما تحمل الوحدات التي تحوي ثلاث غرف نوم اسم فلل الياقوت (الروبي). وهي تتميز بمستويات عالية من الفخامة المعززة أكثر ببرك السباحة المفتوحة (إنفينيتي) الخاصة بها، مما يمنح السكان واحة حصرية للراحة والاستجمام.

وتستمد الوحدات الأضخم الإلهام من الجواهر المفضلة لدى «جكوب آند كو». وتحتل الوحدات التي تحوي أربع غرف نوم وتحمل اسم «منازل روبي سكاي» والوحدات التي تحوي ست غرف نوم وتحمل اسم «منازل فلورز دي جاردن سكاي» مساحة تبلغ نصف طابق، وهي تأتي أيضاً مع برك سباحة «إنفينيتي» خاصة بها.

أما الوحدات الأكثر تميزاً في هذا البرج فائق الفخامة فهي البنتهاوس التي تحتل قمة برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز، والتي تحمل أسماء أبرز ساعات «جاكوب آند كو» الحصرية.

ضمن هذا السياق، يشغل «أسترونوميا سكاي بنتهاوس» المذهل مساحة طابق علوي كامل، بينما تعتبر «بليونير سكاي بنتهاوس» الوحدة الأبرز في البرج، وتشمل طابقين وتطل على كامل مدينة دبي ومعالمها الرائعة.

ويوفر البرج مجموعة واسعة من المرافق والخدمات المصممة حصرياً للسكان.

ومن بينها المقهى وخدمات الشيف الخاص، إضافة إلى بركة سباحة خارجية وأخرى داخلية مع إطلالة مفتوحة، وتكملها المقاهي الموجودة ضمن برك السباحة. إضافة لهذا، يمكن للسكان الاستمتاع بالدخول الحصري إلى نادي اللياقة البدنية الخاص والحدائق العلوية الغناء ومناطق لعب الأطفال والسبا الفاخر.

كما يقدم البرج فائق الفخامة خدمات خاصة مثل الكونسييرج وركن السيارات. ولضمان أعلى مستويات الخصوصية والملاءمة، تتضمن وحدات البنتهاوس مصاعد خاصة بها بهدف تمكين الوصول المباشر والآمن إليها.

يشار إلى أن برنامج تسجيل طلبات الشراء يعد عملية حصرية جداً، حيث يقوم مسؤولو علاقات العملاء من كبار الشخصيات بتسجيل طلبات الاهتمام بالشراء وإدارة عمليات البيع بالكامل.

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