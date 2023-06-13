دبي تستضيف رُوّاد قطاع الضيافة في نوفمبر المُقبل

المصدر: دبي - البيان

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دعت الجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط جميع المتخصصين في مجال الضيافة لحضور مؤتمر الاستراتيجية التجارية السنوي السادس. حيث سيتم عقد المؤتمر في فندق كونراد دبي خلال يومي 28 و29 نوفمبر 2023. ويهدف المؤتمر إلى جمع رُوّاد قطاع الضيافة في الشرق الأوسط لتوفير منصة لتبادل المعرفة وبناء العلاقات.

سينطلق المؤتمر لهذا العام تحت شعار "التواصل، التطور، القيادة"، وسيعمل على استغلال معرفة وخبرة قادة الضيافة في المنطقة، وفي الوقت ذاته، سيسلط الضوء على رواد القطاع المحتملين في المستقبل. كذلك يقدم المؤتمر فرصة لرواد القطاع للقاء أصحاب الفنادق والتفاعل معهم بشكل ديناميكي وملهم بهدف تعزيز التواصل والتطور في صناعة الضيافة. كما سيتاح للحضور في مؤتمر هذا العام فرصة الاستماع إلى كبار قادة الفكر في قطاع الضيافة، والمبتكرين الذين غيروا قواعد العمل، والمتحدثين التحفيزيين. حيث سيسمح لهم باعتلاء المنصة لإدارة حوارات مفيدة وملهمة، ومشاركة الخبرات والرؤى القيّمة مع الحضور.

وستركز الجلسات المتخصصة في مؤتمر هذا العام على التعاون والابتكار، وذلك من خلال استعراض كيفية ضمان تكامل علاقات التسويق والمبيعات وإدارة الإيرادات بشكل فعّال. كما سيتم تقديم عروض لآخر الأدوات والمقاييس التي تساعد رواد القطاع في تنفيذ استراتيجياتهم، بالإضافة إلى إمكانية قياس استراتيجياتهم الحالية لضمان ملاءمتها للمعايير العالمية والاتجاهات المتغيرة في السوق.

وسيتاح للمشاركين كذلك على مدار اليومين، فرصة لتوسيع شبكات تواصلهم من خلال التفاعل مع القادة الاستثنائيين والمتخصصين في قطاع الفنادق، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الاستشاري للجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط، وكذلك مدراء الفنادق وفرق التسويق والعمليات والمبيعات وإدارة الإيرادات. مما سيوفر فرصة قيمة للتعلم من تجاربهم وتبادل الأفكار والتوجهات القيّمة في صناعة الضيافة.

ويحتل مؤتمر الاستراتيجية التجارية لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط مكانة ريادية في توفير التعليم والرؤى وتعزيز التواصل والإلهام. حيث يتميز هذا المؤتمر بأنه الحدث الوحيد من نوعه في القطاع، يُنظم بشكل خاص للمتخصصين في قطاع الفنادق والضيافة. كما يقوم المؤتمر بتوفير محتوى متميز وفرص تعليمية تستهدف احتياجات وتحديات القطاع. كذلك يتيح فرصة للتفاعل مع خبراء الصناعة وقادة الفكر وتوسيع شبكة التواصل المهنية.

وقالت منى فرج، العضو المنتدب للجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط: "يعدُ المؤتمر أداة مهمة للمتخصصين في هذا القطاع على جميع المستويات وفي مجالات التخصص المختلفة، كما يوفر فرصة مهمة للتواصل والتعلم والنمو في مجالات الضيافة، حيث يجمع المؤتمر المشاركين لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير قدراتهم في هذا المجال المتنامي".

وأضافت: "بعد نجاح مؤتمر العام الماضي والفعاليات المنتظمة التي تنظمها الجمعية في الإمارات والسعودية. لاحظنا أنه من خلال هذه الأحداث تم توليد العديد من الأفكار الرائدة وتعزيز الروابط بين المشاركين في بيئة خاصة، وإنطلاقاً من مكانة دبي كمركز إقليمي للمواهب والابتكار والتعاون، يسعى مؤتمر الاستراتيجية التجارية في الشرق الأوسط بشكل دائم إلى جمع أبرز العقول في القطاع في إحدى أكثر مدن العالم ديناميكيةً، مما يعزز مكانة المؤتمر كمنصة رائدة للتبادل والتعاون في صناعة الضيافة".

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