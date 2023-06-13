"دوكاب" تطلق مشروع "المصنع الذكي Blade"

المصدر: دبي- محمد عباس

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أعلنت مجموعة دوكاب عن إطلاق مشروع "المصنع الذكي Blade" المجهز بتقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة “الصناعة 4.0".

وقال محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب إن مشروع مصنع دوكاب الذكي يجسد التزام الشركة بالتقدم التكنولوجي والابتكار القائم على العملاء، وذكر أن المشروع يستفيد من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 4.0 لتعزيز الإنتاجية والمرونة والاستدامة في تصنيع الكابلات.

ويسهم المصنع الذكي في زيادة حجم الإنتاج بنسبة 20% خلال سنتين، وزيادة مستوى خدمة العملاء إلى 99%، وزيادة بنسبة 20% في الكفاءة الإجمالية للمعدات خلال عام، وتقليل زمن تعطل المعدات عن العمل بنسبة 30% خلال عام، وخفض تكاليف الاحتفاظ بالمخزون بنسبة 20%، إلى جانب خفض تكاليف الجودة بنسبة 10% خلال عام.

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