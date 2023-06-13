430.7 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية الربع الأول بنمو 8.9%

المصدر: وام

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ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 35.2 مليار درهم أو ما نسبته 8.9%، ليصل إلى 430.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 395.5 مليار درهم نهاية الربع الأول من 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس ربع سنوي بنحو 0.5% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2022.

وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 370.1 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8.5% مقابل نحو 341 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 60.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.2% مقارنة بنحو 54.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2022.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 208.3 مليار درهم في نهاية الربع الأول بنمو سنوي 10.6%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 189.7 مليار درهم بارتفاع سنوي 8.5%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 32.7 مليار درهم بزيادة سنوية 0.9%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 361 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 69.7 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 8.4%.

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