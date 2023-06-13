"راكز" توقع اتفاقية مع مجلس الأعمال الأوكراني

المصدر: وام

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وقعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" اتفاقية مع مجلس الأعمال الأوكراني لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقع الاتفاقية ياسر عبد الله الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي بـ"راكز"، وأولينا شيروكوفا رئيسة مجلس إدارة مجلس الأعمال الأوكراني في دبي والإمارات الشمالية، بحضور عدد من رؤساء الأقسام في "راكز" ، إلى جانب وفد من مجلس إدارة الأعمال الأوكراني ومجموعة من أصحاب الأعمال.

ويمكن للمستثمرين الأوكرانيين بموجب هذه الاتفاقية الاستفادة من حلول تأسيس الأعمال التي تقدمها "راكز"، والمصممة حسب الطلب وتتميز بالتنافسية، وسيتم تسليط الضوء كذلك على مزايا هذا الشراكة من قِبل الطرفين عن طريق مجموعة من المبادرات التي تتضمن فعاليات وحملات مشتركة.

وقالت شيروكوفا: "إن هذا التعاون يفتح الباب أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، ويلعب موقع "راكز" الاستراتيجي وقربها من الموانئ دورا مهما في كونها وجهة جذابة للشركات التجارية الأوكرانية التي ترغب بنقل أعمالها إلى دولة الإمارات، كما تلبي بنية المنطقة الحرة التحتية الحديثة متطلبات أي قطاع يخدم السوق، بما في ذلك التصنيع أو تقنية المعلومات أو العقارات ، ونتطلع إلى تعزيز فرص التعاون بمختلف المجالات في المستقبل".

من جانبه قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز": "توفر إمارة رأس الخيمة فرصا استثمارية لتحفيز نمو الشركات في المنطقة، وتسمح الميزة الفريدة من نوعها والمتمثلة في التملك التام للأعمال واستعادة الأرباح بالكامل للمستثمرين الأوكرانيين الراغبين في تكوين وجودهم أو توسعة نطاق عملياتهم التجارية في الإمارات على العمل ضمن بيئة ملائمة".

وأضاف: "تساهم الاتفاقية مع مجلس الأعمال الأوكراني في تعزيز علاقات التعاون وتدفع الشركات الأوكرانية للازدهار وسط الاقتصاد النابض بالحيوية الذي تتمتع به دولة الإمارات”.

وتعرف الوفد الأوكراني على "راكز" وتم اطلاعه على إجراءات تأسيس الأعمال أو نقلها.

كما التقى الوفد بمسؤولين من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وجزيرة المرجان ورأس الخيمة العقارية.

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