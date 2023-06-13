3.5 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس صفقة بيع بقيمة 112 مليون درهم لشقة في مشروع بولغاري لايتهاوس بجزيرة جميرا باي، تتألف من 5 غرف على 11654 قدماً مربعاً.

وشهد مشروع برج بولغري لايتهاوس الذي أطلقته شركة مراس التابعة لدبي القابضة في فبراير 2023 أكبر صفقة بيع مسجلة رسمياً لشقة في دبي وذلك بقيمة 410 ملايين درهم.

وبلغت تصرفات عقارات دبي أمس أكثر من 3.5 مليارات درهم عبر 671 مبايعة بقيمة 2.29 مليار درهم، منها 56 للأراضي بقيمة 846.15 مليون درهم و615 للشقق والفلل بقيمة 1.45 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 83 مليون درهم في وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3. x وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق في عدد مبايعات الأراضي مع 15 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم وتلتها الحبيه الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 80 مليون درهم.

وتصدرت صفقة بيع شقة بلوغاري لايتهاوس أهم مبايعات الشقق والفلل التي سجلتها أمس الدائرة، تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في مرسى دبي . وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 107 مبايعة بقيمة 488 مليون درهم وتلتها البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم . ط وسجلت الرهونات 1.14 مليار درهم منها 30 رهونات أراضٍ بقيمة 861.38 مليون درهم و119 رهونات فلل وشقق بقيمة 274.79 مليون درهم، أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 753 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 117 مليون درهم.

وتم تسجيل 29 هبة بقيمة 98.65 مليون درهم.

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