صندوق تحوط عالمي يفتتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق التحوط «هيدسون باي كابيتال مانجمنت» الذي يدير أصولاً بقيمة 20 مليار دولار عن اعتزامه افتتاح مكتب في دبي لينضم بذلك إلى العديد من صناديق التحوط العالمية التي افتتحت مقرات لها في الإمارة مثل: بالاسني اسيت مانجمنت، واكسيدوس كابيتال مانجمنت بهدف التوسع إقليمياً انطلاقاً من دبي.

وأفادت «بلومبرغ» بأن «هدسون باي»، الذي يقع مقره الرئيسي بولاية «كونيتيكت» الأمريكية، انضم إلى صناديق تحوط عالمية أخرى سبقته في افتتاح مقار في دبي أخيراً، ومنها «بالياسني لإدارة الأصول» و«اكسوداس بوينت كابيتال مانجمنت» الأمريكيين وغيرهم.

وأضافت أن هذه الصناديق جميعها قررت التوسع في دبي، والتي تُعد بمثابة المركز الرئيسي للأعمال في الشرق الأوسط، والتي تستقطب بعضاً من كبريات الشركات الاستثمارية على مستوى العالم، بعد أن نجحت بالفعل في استقطاب المستثمرين العقاريين والمنصات المتخصصة في تداول الأصول المشفرة.

وذكرت الوكالة أن الصندوق قد عيّن تشيارا تشابان، لتكون المديرة التنفيذية لمكتبه في دبي، وكذلك أول مديرة لمحافظ الصندوق في المنطقة. وأضافت أن تشابان بدأت بالفعل تولي مهامها الوظيفية أمس، وسيعاونها أنطون تشابان، وكلاهما سبق لهما العمل لدى كيانات استثمارية عالمية مرموقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز