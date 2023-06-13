«غرفة الشارقة» تستعد لعروض الصيف 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة استعداداتها لتقديم تجربة استثنائية لسكان وزوار إمارة الشارقة في النسخة الجديدة من «عروض صيف الشارقة 2023»؛ الحدث التجاري والسياحي الذي تنظمه الغرفة سنوياً، وإحدى الفعاليات الرئيسة ضمن تقويم الشارقة السنوي لقطاع التجزئة، التي ستنطلق في الأول من يوليو المقبل في مناطق ومدن الشارقة كافة.

وعقدت اللجنة التنظيمية لعروض صيف الشارقة 2023، برئاسة إبراهيم الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، المنسق العام للعروض، وأعضاء اللجنة، اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة الجديدة لمركز «سيتي سنتر الزاهية» الذي تملكه وتديره شركة «ماجد الفطيم»، جرى فيه الوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات التي يعتزم تقديمها المركز احتفالاً بعودة «عروض صيف الشارقة»، والتعرف إلى أهم الفعاليات وحجم الجوائز المقدمة للكشف عنها في أثناء إطلاق العروض، وكيفية تنسيق الجهود مع غرفة الشارقة وتبادل الآراء والاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بعروض صيف الشارقة وتطوير فعالياتها.

تعزيز التواصل

وأكد إبراهيم الجروان أن الاجتماع يأتي في إطار التزام الغرفة بتعزيز التواصل مع ممثلي مراكز التسوق على مستوى الإمارة، لاستعراض مجمل سير العمل فيها والتعرف إلى مرئياتها تأكيداً لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في المجالات كافة والذي طالما شكّل إحدى الركائز المهمة لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

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