«الأنصاري للصرافة» تعتزم افتتاح 15 فرعاً جديداً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية»، المدرجة في سوق دبي المالي، أن «الأنصاري للصرافة»؛ الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في الإمارات، التابعة للمجموعة، تعتزم افتتاح 15 فرعاً جديداً على امتداد الدولة قبل نهاية العام الجاري، بعد نجاحها في تأمين الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة التوسعية في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز نموها وحضورها، وتسهيل الوصول إلى خدماتها. وتسعى الشركة إلى زيادة عدد فروعها لتصل إلى قرابة 300 فرع خلال السنوات الخمس المقبلة تلبيةً لتنامي الطلب على خدماتها في الدولة.

ومنذ مطلع العام الجاري، تمكنت الأنصاري للصرافة من افتتاح خمسة فروع جديدة، والحصول على الموافقات التنظيمية لتأسيس 10 فروع إضافية من المتوقع أن تدخل نطاق التشغيل قبل نهاية النصف الثاني من العام. وتغطي الفروع الخمسة عشر الجديدة أبوظبي ودبي والشارقة، ومدن في المناطق الشمالية، لتعزز حضور الشركة وترفع عدد فروعها إلى 246 فرعاً.

وقال راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»: «تعود هذه الخطوة الاستراتيجية لتوسيع شبكة فروعنا إلى عدة عوامل، أبرزها تلبية احتياجات الشريحة الأوسع من قاعدة عملائنا التي تفضل التعامل مع الفروع، كما ينعكس هذا التوجه على تعزيز حضورنا ومعاملاتنا رقمياً، لتواصل النمو الذي تشهده منذ بداية العام، حيث سجلنا زيادة لافتة في عدد مستخدمي قنواتنا الرقمية الذين بدأوا تعاملهم معنا عبر فروعنا، ومن ثم انتقلوا إلى منظومتنا الرقمية».

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في «الأنصاري للصرافة»: «يشكل توسيع شبكة فروعنا نقلة نوعية في مسيرة نمونا، ونهدف من خلال هذا التوجه إلى الوصول لنطاق أوسع من العملاء، وإرساء معايير جديدة لجودة وكفاءة الخدمات. وسنواصل تطوير منظومتنا الرقمية لإتاحة تجربة متكاملة لعملائنا تجمع بين حضورنا المتميز على امتداد الدولة وقنواتنا الرقمية المبتكرة، وتسهيل الوصول إلى خدامتنا وحلولنا المالية».

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