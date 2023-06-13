اتحاد مصارف الإمارات: قفزة كبيرة في القنوات الرقمية بالقطاع

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات اجتماعه الثاني لعام 2023، برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، وذلك لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً، ومتابعة تنفيذ استراتيجية اتحاد المصارف للعام 2023.

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالنجاحات التي حققها الاتحاد في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتعاون الوثيق والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد بما أسهم في تعزيز المكانة الريادية للقطاع المصرفي لدولة الإمارات والذي احتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك بنسبة 84% في عام 2022.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «يعد القطاع المصرفي الإماراتي نموذجاً يحتذى به في التحول الرقمي، وهو ما تؤكده الثقة المتنامية في القطاع والقفزة الكبيرة في توفير القنوات الرقمية والبنى التحتية التكنولوجية المتقدمة بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتميز بنهجٍ استباقي في خلق أطُر مناسبة لمصرفنا لمواكبة التقنيات المتطورة وإيجاد حلولٍ مصرفيةٍ مبتكرة وآمنة وسلِسة».

وقال: «يُسهم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، والمجلس التشاوريّ، اللذان يضمان نخبة من القيادات التي تتميز بخبرات ودراية واسعة في القطاع المصرفي والمالي، في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في الاتحاد، والذي يصب في مصلحة البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات وكافة عملائها، ومصلحة الاقتصاد والمجتمع».

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