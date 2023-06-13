إغلاق 96 % من شكاوى عملاء الاتصالات حتى نهاية مايو

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلق مشغلا الاتصالات بالدولة أكثر من 9840 شكوى لعملاء الخدمات بنسبة تخطت 96 % من أصل 10208 شكاوى تلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك طبقاً لمؤشرات إلكترونية حديثة للهيئة عن الشكاوى حتى نهاية مايو.

وأظهرت بيانات الشكاوى الشهرية أو فيما يعرف «قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة» بأن فترة الشهور الخمسة المنقضية من 2023 شهدت نمواً بنسبة 9.4 % بإجمالي الشكاوى مقابل 9329 شكوى عن الفترة نفسها من 2022.

وعلى صعيد رضا العملاء عن الحلول التي قدمها المشغلان لإغلاق شكاوى العملاء، أوضحت البيانات أن نسبة الرضا خلال الفترة المنقضية تراوحت بين 68 و74 %، بينما كانت نسبة عدم الرضا بين 6.9 و15.5 %، ونسبة حيادية العملاء بشأن الحلول بين 16.8 و19.4% خلال تلك الفترة.

وطبقاً لبيانات التوزيع الشهري لحركة الشكاوى، سجل شهر مايو ثاني أكبر حصة شهرية من حيث الشكاوى بحصة إجمالية بلغت 2120 شكوى، وذلك بعد يناير الذي شهد تسجيل حوالي 2292 شكوى، وتراوحت نسبة الإغلاق خلال مايو ما بين 81.7 % و96.1%، بينما كانت نسبة الرضا عن حل الشكاوى بين 69.3% و75.8 % على صعيد الحلول المقدمة من المشغلين المحليين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز