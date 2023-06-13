«العلامات التجارية» مستقبل العقارات الفاخرة في دبي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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مع تجاوز عدد المنشآت الفندقية في دبي مستوى 800 منشأة يبدو أن المساكن الفاخرة ذات العلامة التجارية هي الفرصة المقبلة لمشغلي العقارات في دبي. ولفتت مجلة «هوتلييه» إلى أن الأرقام في هذا القطاع مثيرة للإعجاب، إذ بيعت شقة بنتهاوس تحمل علامة «باكارات» في داون تاون مقابل 55 مليون دولار في أبريل 2023، في حين لا يزال المشروع على بعد 3 سنوات من اكتماله.

وتصدرت مجموعة فندق جميرا عناوين الصحف في مايو لبيعها شقة بنتهاوس مقابل 114 مليون دولار في فندق جميرا مرسى العرب المقبل، فيما أفيد بأن الشقق الفندقية تمتاز بشعبية كبيرة في فندق بلغاري الذي تديره ماريوت، ليتم بناء ناطحة سحاب سكنية بالكامل في مكان بالجوار.

وكذلك بالنسبة إلى العلامات التجارية التي تستهدف السوق المتوسطة، أوضح مقال نشرته المجلة أن علامة «انيسمور» التجارية، ماما شلتر، في طريقها إلى دبي هذا العام أيضاً، وكان من المخطط أن تضم 201 غرفة فندقية و80 وحدة سكنية، فقرر مالكوها إفساح المجال لـ204 وحدات سكنية بدلاً من ذلك، مع جانب أصغر بشكل ملحوظ خاص بالفندق.

وبحسب جيف تيسدال كبير مسؤولي الأعمال في شركة إدارة الفنادق، «أكور ون ليفينغ»، فإن تقاطع المساكن الخاصة مع نمط حياة العلامات التجارية أحد مجالات النمو الأكثر إقناعاً حالياً، مضيفاً إنه في أنحاء العالم نرى طلباً قوياً على المنازل التي ترتكز على وسائل الراحة والتي تعد بتجربة علامة تجارية محببة، ما يوفر شعوراً بالانتماء والمجتمع. وهذا يصح بشكل خاص على العلامات التجارية الخاصة بنمط الحياة، إذ نرى شريحة مهمة ومتنامية من المشترين للشقق السكنية يبحثون عن علامات تجارية قائمة على التصميم، بشخصيات فريدة تحتفي بالحداثة والإبداع والطعام والتجارب الاستثنائية»، لافتاً إلى أن «أكور» أطلقت في بداية سنة 2023 ذراعها العقارية «أكور ون ليفنيغ»، إذ يجلس فريقها مع مطورين لضمان توافق التصميم والخدمات والمزايا المدعومة من «أكور» مع احتياجات «مشتري المنازل المستهدفين».

علامة تجارية

وقامت مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال بالشيء نفسه، بتركيز أحد أفخم عقاراتها قيد التطوير 6 سيزونز في نخلة جميرا على بيع الشقق بدلاً من ملء غرف الفنادق، وسيضم عند افتتاحه العام المقبل 60 غرفة فندقية و162 شققة سكنية فندقية للعلامة التجارية ومن بينها 121 شقة بنتهاوس و32 فيلا سكاي وتسع فيلات على الشاطئ وكلها بوصول إلى مرافق الفندق.

وأكد المقال أن لدبي أعلى تركيز للمساكن ذات العلامات التجارية، وأنها تمتلك معظم المخططات قيد الإعداد بالمقارنة بأي سوق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع نمو متوقع بأكثر من 72% حتى سنة 2023، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الخدمات العقارية البريطانية سافيلز.

ونقل عن ريكو بيسينوني، مدير التطوير السكني العالمي: إن دبي قفزت إلى طليعة القطاع السكني ذي العلامات التجارية في العقد الذي تلا 2010 مضيفاً إنه من المتوقع أن تظهر دبي نمواً سيجعلها أكثر نشاطاً بنسبة 30% تقريباً من ثاني أكثر الأسواق نشاطاً على مستوى العالم، جنوبي فلوريدا.

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