613.8 مليار درهم الأصول السائلة بالقطاع المصرفي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة بالقطاع المصرفي في الدولة إلى 613.8 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بـ18.4% أو ما يعادل 95.26 مليار درهم مقارنة بنحو 518.55 مليار درهم نهاية الربع الأول من 2022.

وأشار تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي زادت على أساس ربعي بـ6.5 % أو ما يعادل 37.52 مليار درهم مقارنة بنحو 576.28 مليارا نهاية الربع الرابع 2022.

وشكلت قيمة الأصول السائلة في القطاع 16.7 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 3.68 تريليون درهم نهاية الربع الأول. وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.8 % نهاية الربع الأول من العام.

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