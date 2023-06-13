مؤشر سوق دبي يخترق حاجز 3700 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

اخترق مؤشر سوق دبي المالي في ختام أولى جلسات الأسبوع أمس حاجز 3700 نقطة، مغلقاً عند 3701.91 نقطة بارتفاع بلغ 0.09 %، أو ما يعادل 3.22 نقاط، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ جلسة 5 مايو 2022. وحقق السوق مكاسب ليربح رأسماله السوقي 464 مليون درهم، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 638.68 مليار درهم نهاية جلسة الجمعة إلى 639.15 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهما «تكافل الإمارات» و«الاتحاد العقارية» مكاسب 16 شركة بسوق دبي، وارتفعا 14.9 % و7 % على التوالي، في حين استحوذ سهم «الاتحاد العقارية» على سيولة جاوزت 112.6 مليون درهم، بـ18.8 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 597.83 مليون درهم.

صعود

وشهد سوق دبي المالي بختام جلسة أمس صعود 4 أسهم بالحد الأقصى، حيث ارتفع سهما «الإثمار القابضة» و«اكتتاب القابضة» بالحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي عند 0.267 درهم و0.173 درهم على التوالي، في حين صعد «تكافل الإمارات» بالحد الأقصى عند 0.749 درهم للجلسة الثانية على التوالي، وارتفع «الفردوس» بالحد الأقصى عند 0.172 درهم. وقفز سهم «الاتحاد العقارية» بـ7 % عند 0.305 درهم، مسجلاً أعلى سعر منذ أكثر من 16 شهراً، وزاد «ديار للتطوير» 3.6 %، والإمارات دبي الوطني 0.7 % عند سعر 14.25 درهماً.

وصعد «إعمار العقارية» 0.66 % و«دبي الإسلامي» 0.56 % و«دبي للاستثمار» 0.9 % و«العربية للطيران» 0.84 %، و«إمباور» 0.53 %. وسجل السوقان إجمالي 25.4 ألف صفقة شملت 931.6 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 741.7 مليون سهم في سوق دبي و189.9 مليون سهم في سوق أبوظبي. وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب وربح رأسمالها السوقي نحو 5.4 مليارات درهم بدعم قطاعات العقار والمالية والطاقة والصناعة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.31 تريليونات درهم نهاية جلسة الجمعة إلى 3.32 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس. وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.45 مليار درهم.

تصدّر

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بـ0.12 %، إلى مستوى 9380.18 نقطة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بسوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة جاوزت 205.5 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 88.5 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 53.1 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز