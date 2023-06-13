«راكز» توقّع اتفاقية مع مجلس الأعمال الأوكراني

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية استراتيجية مع مجلس الأعمال الأوكراني، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتمهيد الطريق أمام آفاق استثمارية أوسع، وترسيخ العلاقات الثنائية المتبادلة بين دولة الإمارات وأوكرانيا.

وقع مذكرة التفاهم ياسر الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي براكز وأولينا شيروكوفا، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأوكراني، وذلك أثناء مؤتمر تم عقده في رأس الخيمة، حضره عدد من رؤساء الأقسام في «راكز»، إلى جانب وفد من أوكرانيا، ضم أفراداً من إدارة مجلس الأعمال الأوكراني، ومجموعة من أصحاب الأعمال.

وقالت شيروكوفا: «يفتح هذا التعاون الباب أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، ويلعب موقع «راكز» الاستراتيجي وقربها من الموانئ دوراً مهماً في كونها وجهة جذابة للشركات التجارية الأوكرانية، التي ترغب بنقل أعمالها إلى دولة الإمارات، كما تلبي بنية المنطقة الحرة التحتية الحديثة متطلبات أي قطاع يخدم السوق».وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «تسهم هذه الاتفاقية مع مجلس الأعمال الأوكراني في تعزيز علاقات متبادلة تدفع الشركات الأوكرانية للازدهار، وسط الاقتصاد النابض بالحيوية، الذي تتمتع به دولة الإمارات».

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