الإمارات وروسيا تعقدان جولة محادثات لاتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي

المصدر: وام

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عقدت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية الجولة الثانية من المحادثات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال مع روسيا الاتحادية، والتي عقدت في مقر وزارة المالية بدبي.

والتقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، على هامش جولة المحادثات، مع أليكسي سازانوف نائب وزير المالية في روسيا الاتحادية، وتيمور زابيروف سفير روسيا لدى الدولة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الحسيني أن العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تشهد نموا في العديد من المجالات، ولا سيما على ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأن دولة الإمارات تتطلع إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

وترأس فريق دولة الإمارات المشارك في المحادثات، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور ممثلين من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة. وحضره عن جانب روسيا الاتحادية، سازانوف، والكسندر سميرنوف نائب مدير إدارة السياسة الضريبية لوزارة المالية، وإيكاترنيا فينوغرادوفا رئيس قسم العلاقات الضريبية الدولية بإدارة السياسة الضريبية لوزارة المالية، والكسندرا كاديت رئيس إدارة التسعير التحويلي بالهيئة الفيدرالية للضرائب.

وفي هذه المناسبة، قال الخوري: "تحرص وزارة المالية على المضي قدماً في توسيع شبكة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل لتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات وتنمية علاقتها التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين. وقد بلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات بصورة نهائية 142 اتفاقية حتى اليوم".

وتوفر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عددا من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب دعم تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

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