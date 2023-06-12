شرطة وجمارك دبي تحذران من مخاطر التقليد على المستهلك والاقتصاد الوطني

المصدر: وام

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حذرت ورشة تدريبية لمكافحة تقليد العلامات التجارية، أقيمت بالتعاون بين شرطة دبي وجمارك دبي من المخاطر التي يتسبب فيها التقليد وتأثيره السلبي على المستهلك والاقتصاد الوطني.

وتناولت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع شركة مانيسا لإدارة الحقوق والملكية الفكرية وبحضور عدد كبير من العاملين بشرطة دبي وجمارك دبي، قضية حماية العلامات التجارية والتصدي للتقليد.

وأبرزت أن التقليد قد يسبب خسائر فادحة للشركات الأصلية ويؤدي الي تدهور سمعتها، كما تطرقت إلى تأثير انتشار المنتجات المقلدة في السوق على المستهلك، حيث يتعرض لمنتجات ذات جودة منخفضة وتؤثر بالسلب على صحته وسلامته.

وألقى المستشار القانوني بهاء الدين جلال أبوريده، مدير التقاضي في شركة مانيسا لإدارة الحقوق والملكية الفكرية، عرضًا مفصلًا حول الحماية القانونية للعلامات التجارية والمعايير القانونية لتحديد التقليد وقدم شرحًا للمخاطر التي يتسبب فيها التقليد.

وتضمنت الورشة شرحاً للإجراءات الضرورية لمكافحة التقليد، وركزت على الحماية التي تتمتع بها العلامات التجارية في تشريعات دولة الإمارات وسلطت الضوء على ضرورة تعاون الجهات المختلفة لتعزيز جهود مكافحة التقليد ورصد وضبط المنتجات المقلدة.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى زيادة حماية العلامات التجارية ومكافحة التقليد في إمارة دبي.

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