إطلاق مشروع أوشيانو السكني برأس الخيمة بقيمة 1.5 مليار درهم

المصدر: دبي- البيان

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وضعت شركة ذا لوكس ديفيلوبرز للتطوير العقاري التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، حجر الأساس لمشروع أوشيانو السكني، وهو مشروع برجين توأمين على الواجهة البحرية بجزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة.

ويضم مشروع أوشيانو الذي تبلغ قيمته أكثر من 1.5 مليار درهم 206 وحدات سكنية ويمتد على 18 طابقاً.

ويغطي المشروع مساحة مبنية تبلغ 79,000 متر مربع، حيث سيتمكن السكان المقيمون من الوصول إلى مجموعة متنوعة من وسائل الراحة على غرار مرافق الفنادق الفاخرة من فئة خمس نجوم، وومنها منتجع صحي (سبا) فاخر ومسبح لامتناهٍ من نوع انفنيتي يصل بين البرجين وسيضم القسم المخصص للبيع بالتجزئة 12 وحدة تجزئة تقدم أفضل وأجود خدمات الضيافة والمأكولات والمشروبات والترفيه.

وقال شوبام أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والشريك في ملكية شركة ذا لوكس ديفيلوبرز: نتوقع أن يجذب المشروع المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ شهدنا طلباً كبيراً ومتزايداً من المشترين. وقال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: يعزز المشروع جاذبية جزيرة المرجان مركزاً استثمارياً مفضلاً ويعكس الإمكانات الهائلة للنمو التي يوفرها المجتمع المخطط له.

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