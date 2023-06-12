«فوربس»: دبي تواصل اجتذاب رواد الأعمال والمستثمرين

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت مجلة «فوربس» الأمريكية دبي بأنها قطب رئيس لرواد الأعمال من كافة أنحاء العالم.

ونشرت المجلة تقريراً عن جاذبية دبي المتزايدة خلال الفترة الراهنة لرواد الأعمال الذين باتوا يقصدونها من كافة أنحاء العالم للعيش فيها بصفة دائمة وممارسة أعمالهم التجارية منها.

وذكر التقرير، الذي جاء بعنوان «ما الذي يتعين على رواد الأعمال، أن يضعوه في اعتبارهم عند التوسع في دبي»، أن دبي، هذه المدينة الكبيرة المزدهرة في دولة الإمارات، تتمتع بعدة مميزات تُمكنها من استقطاب رواد الأعمال العالميين، ومن أهمها موقعها الاستراتيجي، مناخها الصديق للأعمال، وكذلك سياستها المشجعة لها، ما يجعل دبي تتيح فرصة فريدة للأشخاص الطموحين المتطلعين إلى التوسع في أعمالهم التجارية.

وتابع التقرير سرده للمزايا المحتملة التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية في دبي، فذكر أن واحداً من أهم المميزات تتمثل في سهولة اللوائح المنظمة للأعمال، وما يقترن بها من مزايا محتملة فيما يتعلق بضرائب الشركات.

وأوضح التقرير أن هذه الضريبة طُبقت في الإمارات لأول مرة في مطلع الشهر الجاري، وتبلغ نسبتها 9% فقط، ولن تسري إلا على الشركات التي يتجاوز دخلها السنوي 375.000 درهم «102.000 دولار».

وأضاف أن هذه المميزات تتيح لرواد الأعمال الناشطين في دبي تعظيم أرباحهم وإعادة استثمارها بوتيرة أسرع.

وأفاد التقرير أن عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي في دبي، ولا على الاستثمارات العقارية والاستثمارات في الأسهم، يجعل من دبي وجهة مشجعة لرواد الأعمال الساعين إلى تعظيم مكاسبهم المالية.

وذكر التقرير أن حكومة دبي أسست أيضاً مناطق حرة للمستثمرين الأجانب، حيث تتيح لهم دعماً يتمثل في خدمات متنوعة وإجراءات مبسطة لتأسيس الشركات، فضلاً عن حوافز عديدة تشمل تملك الشركات بنسبة 100%، والإعفاء من ضرائب الشركات وضرائب التصدير والاستيراد.

وأضاف أن هذه التسهيلات تتيح لرواد الأعمال التركيز على أنشطتهم التجارية الرئيسية وعملياتهم اليومية، بما يضمن لهم تأسيس وجود قوي لهم على أرض صلبة في السوق.

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