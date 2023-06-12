3.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3.5 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 671 مبايعة بقيمة 2.29 مليار درهم منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 846.15 مليون درهم و615 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.45 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 83 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة وادي الصفا ،3 تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 80 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 107 مبايعة بقيمة 488 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.14 مليار درهم منها 30 رهنا لأراض بقيمة 861.38 مليون درهم و119 رهناً لفلل وشقق بقيمة 274.79 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 753 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 117 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 98.65 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 37 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 36 مليون درهم.

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