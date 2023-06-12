بيع شقة بـ 112 مليون درهم في جزيرة جميرا باي بدبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجل مشروع بولغاري لايتهاوس في جزيرة جميرا باي اليوم بيع شقة بـ 112 مليون درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والاملاك في دبي. وتتألف الشقة من 5 غرف وتبلغ مساحتها 11654 قدم مربع.

وكان مشروع برج بولغري لايتهاوس الذي أطلقته أواخر العام الماضي شركة مراس التابعة لدبي القابضة شهد في فبراير من العام الجاري أكبر صفقة بيع مسجلة رسمياً لشق في دبي وذلك بقيمة 410 مليون درهم.

وتضم جزيرة جميرا باي عدداً من المنشآت السكنية والفندقية الفاخرة التي تحمل علامة «بولغري» الفاخرة وهي: بولغاري ريزيدنسز ونادي يخوت بولغاري ومرسى بولغاري ومنتجع بولغاري ريزورت دبي.

وقالت «مراس»: إن المبنى يتميز بتصاميم مرجانية، حيث تفصل بين المنازل طبقات من التصاميم المعمارية الأفقية تحاكي الشعاب المرجانية.

وتم تصميم الإضاءة لواجهة مبنى بولغري لايتهاوس لتحاكي الحركة الطبيعية للشعاب المرجانية في البحر، مما يوفر أشكالاً وأنماطاً ضوئية حية تتغير باستمرار بين النهار والليل. ويضم بولغاري لايتهاوس عدداً من شقق الـ «بنتهاوس» المؤلفة من 4 أو 5 غرف نوم.

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