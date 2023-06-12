دبي تشهد إطلاق أول شركة في المنطقة لخدمة قطاع الإنشاءات عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد

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شهدت دبي الإعلان عن تأسيس مجموعة «ثري دي اكس بي» 3DXB GROUP في دولة الإمارات كأول شركة في المنطقة تقدم حلولاً شاملة للبناء ثلاثي الأبعاد في قطاع الإنشاءات.

ويأتي قرار شركة «ثري دي اكس بي» لتأسيس مقرها العالمي في دولة الامارات انطلاقاً من مكانة دبي كمركز للابتكار. وبصفتها أول شركة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا القطاع، تلتزم «ثري دي اكس بي» بدفع ممارسات ومعايير البناء إلى الامام وتطبيق منهجيات فعالة ومستدامة في قطاع الإنشاء والتشييد.

وقال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ثري دي اكس بي»: «سعداء بتأسيس شركة «ثري دي اكس بي» التي نتوقع منها أن تعمم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع الإنشاءات في المنطقة. كما نهدف إلى احداث تغيير إيجابي في قطاع المقاولات والتشييد في المنطقة من خلال توسيع الاعتماد على تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد في بناء الأبنية في دولة الامارات والمنطقة. وتتماشى عملية تأسيس شركتنا مع رؤية دبي بأن تصبح رائدة عالمياً في مجال المباني ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030».

وأضاف البلوشي: ستعمل الشركة الجديدة على معالجة أوجه القصور والتكاليف العالية والتأثير البيئي المرتبط بأساليب البناء التقليدية. ومن خلال استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إننا نهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إنشاء المباني.

وستوفر مجموعة «ثري دي اكس بي» قائمة واسعة من حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني. وتتمثل فوائد الطباعة ثلاثية الأبعاد في الاستغناء عن الحاجة إلى صب الخرسانة التقليدية وتقليل العمالة اليدوية، كما تساهم في تقصير الجداول الزمنية للمشروع بشكل كبير وبالتالي تقلل من التكاليف.

وتمنح مجموعة «ثري دي اكس بي» الأولوية للاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، وتحسين استهلاك الموارد. كما يساهم تقليل النفايات وتحسين كفاءة الطاقة المرتبطة بالطباعة ثلاثية الأبعاد في عملية الإنشاء أكثر خضرة واستدامة.

ومن المتوقع أن يصل سوق الإنشاء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى 1,617.5 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 207.1% من 2023 إلى 2030.

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