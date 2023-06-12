مجموعة الإمارات تحصد خمس جوائز في الصحة المهنية وسلامة النقل البري

المصدر: البيان

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نالت مجموعة الإمارات خمس جوائز كبرى في حفل توزيع جوائز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث RoSPA الذي أقيم مؤخراً في دبي. وتم تكريم خدمات النقل في مجموعة الإمارات بالجائزة الذهبية لأداء الصحة والسلامة، والجائزة الذهبية للسلامة الترفيهية، وجائزة العام لأفضل مؤثر في السلامة لأحد أعضاء فريق الإمارات، وجائزة إشادة عالية في مبادرة الصحة والسلامة، وجائزة الكأس لأفضل سلامة لأسطول النقل في الشرق الأوسط.

وطيران الإمارات هي الناقلة الوحيدة على مستوى العالم التي فازت بالجائزة الذهبية لأداء الصحة والسلامة في النقل، وقد نالت الجائزة السنوية أيضاً في السنوات الأربع الماضية. وتغطي الجائزة الذهبية الأداء العام للصحة والسلامة لجميع جوانب الخدمة التي تؤثر على الموظفين والعملاء، في حين أن الجائزة الذهبية للسلامة الترفيهية تكافئ الخدمات المقدمة مباشرة للضيوف والزوار. وذهبت جائزة المؤثر لهذا العام إلى روشان مينون، مدير خدمات النقل، لعمله في تعزيز السلامة في الشرق الأوسط. ونالت مجموعة الإمارات جائزة الإشادة في مبادرة الصحة والسلامة لدعم النقل الشامل وتدابير السلامة التي نفذتها خلال الجائحة. وقُدّمت الجائزة الخامسة لسلامة الأسطول للتميز في إدارة مخاطر الطرق والمسارات في الشرق الأوسط.

وتشغل طيران الإمارات في الدولة أسطولاً يضم أكثر من ألف مركبة لنقل الركاب وطاقم الطائرة والطيارين، بالإضافة إلى الموظفين الآخرين من وإلى مكان العمل، وبمتوسط 2.5 مليون رحلة برية سنوياً. وتتمثل إحدى المزايا العديدة المقدمة لطاقم طيران الإمارات في خدمة نقل مكوكية على أحدث طراز بين مقار إقامتهم والمطار. وتقدم طيران الإمارات لطياريها خدمة نقل فاخرة بسيارة مع سائق بين منازلهم والمطار. كما يُنقل موظفو طيران الإمارات ودناتا الأرضيون بين أماكن سكناهم ومقار العمل.

وتعمل خدمات مواصلات مجموعة الإمارات في أكثر من 167 دولة، وتوفر لعملاء طيران الإمارات الفرصة للاستفادة من خدمة طيران الإمارات بالحافلات المريحة، وخدمات طيران الإمارات الفاخرة لركاب الدرجة الأولى ودرجة الأعمال. وتتم خدمات النقل الخاصة بطيران الإمارات في حافلات مريحة وهي متوفرة في وجهات مختارة في الإمارات العربية المتحدة واليابان والولايات المتحدة وكندا، وتنقل ركاب الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة بين المطار والمدن المجاورة. وتضمن خدمة السيارة مع سائق لعملاء الدرجة الأولى ودرجة الأعمال الاستمتاع بانتقال سلس من وإلى المطار في سيارة فاخرة. وتدير طيران الإمارات أيضاً المعايير والبروتوكولات لمقدمي الخدمات الخارجيين على المستوى الدولي الذين ينقلون العملاء من وإلى المطار في راحة وأمان في إطار خدمة السيارة مع سائق.

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