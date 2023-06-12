مطار دبي يحافظ على صدارته العالمية بـ 4.6 ملايين مقعد مجدول في يونيو

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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حافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية بوصفه أكبر مطار في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية بـ 4.6 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية في يونيو، وذلك بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ووفقاً للبيانات واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية، بالإضافة الى مواصلة المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي.

وأوضحت بيانات «أو إيه جي» أن «مطار دبي الدولي»، احتفظ بمركزه الأول بفارق وصل إلى نحو 678 ألف مقعد مقارنة مع مطار هيثرو لندن.

وكشفت البيانات أن مطار «هيثرو» حل في المركز الثاني مسجلاً 3.9 ملايين مقعد مجدول، تلاه مطار أمستردام بنحو 3.25 ملايين مقعد، ثم مطار "باريس شارل ديغول" في المركز الرابع بنحو 3.23 مليون مقعد مجدول، ومطار فرانكفورت خامساً بنحو 3.05 ملايين مقعد ثم مطار سنغافورة في المركز الخامس بنحو 3.02 ملايين مقعد.

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