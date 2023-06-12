صندوق تحوط عالمي يدير أصولاً بـ 20 مليار دولار يفتتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق التحوط «هيدسون باي كابيتال مانجمتت» الذي يدير أصولاً بقيمة 20 مليار دولار عن اعتزامه افتتاح مكتب في دبي لينضم بذلك إلى العديد من صناديق التحوط العالمية التي افتتحت مقرات لها في الإمارة مثل: بالاسني اسيت مانجمنت، واكسيدوس كابيتال مانجمنت وذلك بهدف التوسع في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة انطلاقا من دبي.

ويعد صندوق التحوط «هيدسون باي كابيتال مانجمتت» أحدث مؤسسة استثمارية تقيم تواجد لها في الامارة التي باتت تستقطب أعدادا متزايدة من المؤسسات المالية والاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.

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