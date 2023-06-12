خطط لدمج «أتلانتس النخلة» و«ذا رويال» في علامة واحدة

المصدر: دبي - البيان

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أكد تيموثي كيلي، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «أتلانتس دبي» أن هناك خططاً لدمج «أتلانتس النخلة» و«أتلانتس ذا رويال» في علامة تجارية واحدة بحيث يصبحان وجهة موحدة في أتلانتس دبي.

وبحسب حوارٍ أجرّاه كيلي مع «هوتيلير ميدل إيست»، فإنَّ «أتلانتس النخلة» و«أتلانتس ذا رويال» في دبي، سيقومان باستغلال قطعة أرض تبلغ مساحتها 7 هكتارات بين المنتجعين، لدمج العلامتين التجاريتين، وسيتم توسعة وتطوير عالم أكوافنتشر المائي بصورة أكبر.

ولا يكتفي منتجع «أتلانتس دبي» بغرفه التي يزيد عددها عن ألفي غرفة، وما يقرب من 60 مطعماً، إذ يطمح تيموثي كيلي، في المزيد من التوسع على مدار العقد المقبل.

يوجد حاليًّا في دبي منتزه أكوافنتشر المائي، لكن طموحات كيلي تتجه إلى أن يصبح عالماً أكبر بكثير مما هي عليه الآن، رُغم أنّه يعتبر أكبر حديقة مائية في العالم.

ويقول كيلي: «لدينا المزيد من التطوير في أتلانتس دبي، نحن نعمل على مخطط رئيسي لبناء المزيد من الغرف، والمزيد من المطاعم، والمزيد من الأماكن الترفيهية».

وأضاف: «لدينا قطعة أرض مساحتها 7 هكتارات يمكننا تطويرها، بالإضافة إلى الغرف والمطاعم والمنتزه الترفيهي، سيركز أتلانتس دبي بشكل كبير على مقوّمات الترفيه».

أوضح كيلي: «نريد أن نُشبع الترفيه عند زائرنا بصورة أكبر، الترفيه هو أحد الأشياء التي لم نكشف النقاب عنها بعد. في العام المقبل، سنتوجّه لمزيد من الترفيه»، مؤكّداً أنَّ هذا هو الاتجاه الذي يسير عليه القائمون على أتلانتس دبي، «المزيد من العروض لكي نمنح ضيوفنا سبباً للبقاء، ينصب تركيزنا على تحسين منتجعاتنا»، على حد قوله.

وأكمل حواره مع الموقع المتخصص في السياحة والفنادق: «لا يزال هناك الكثير من المفاجآت في المستقبل، يمكننا أن نظهر للعالم أكثر بكثير، من المثير للاهتمام إطلاق كل هذا دفعة واحدة، ولكن عليك أن تكون ذو منهجية وتخطيط عملي».

وطرح الموقع سؤالاً على تيموثي كيلي لماذا التوسُّع، رغم أنَّ الفندقين يعتبران من أكثر الفنادق شهرة وشعبية في دبي، فرد كيلي: «التحديات دائمًا تلوح في الأفق وعلى فريق أتلانتس أن يظل دائماً في الصدارة».

وختم حواره بالقول: «هدفنا في أتلانتس دبي هو التأكد من أنَّ المنتجعات لن تكون كما كانت في المرة المقبلة التي يقرر فيها الضيف زيارتنا، يجب أن يكون لدينا قصص جديدة لنعرضها على ضيفنا طوال الوقت».

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