الذكاء الاصطناعي يقتحم سوق الوظائف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، عن إطلاق نظام الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر مجموعة من الميزات المتطورة والمدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويجمع النظام الجديد بين التكنولوجيا المتطورة، والثقة التي اكتسبها الموقع بالتعاون مع ما يزيد على 40,000 شركة، وأكثر من عقدين من الخبرة الاستثنائية، محدثاً ثورة في عملية التوظيف، عبر تبسيط المهام وتعزيز مستويات الكفاءة.

يمضي خبراء التوظيف وأصحاب العمل جزءاً كبيراً من وقتهم في تصفية السير الذاتية وصياغة الأوصاف الوظيفية للمناصب الشاغرة، ويعالج نظام الذكاء الاصطناعي هذا التحدي، عبر اعتماد خوارزميات التعلم الآلي، للتعرف بشكل أفضل على المرشّحين والتوصية بقراءة السير الذاتية الأكثر ارتباطاً بالوظيفة المحددة. ونتيجة لذلك، يمكن لخبراء التوظيف تضييق نطاق بحثهم على الفور والوصول إلى المرشّحين الأكثر ملاءمة لشركاتهم، مما يساهم في توفير الوقت والموارد. من ناحية أخرى، يعمل نظام الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام اليدوية مثل كتابة الأوصاف الوظيفية، مما يؤدي إلى توفير الوقت والسماح لخبراء التوظيف بالتركيز على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتواصل مع المرشّحين على نحو أفضل.

وحدد «بيت.كوم» 3 ميزات رئيسية لنظام الذكاء الاصطناعي، كالتالي:

1. أوصاف وظيفية ذكية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي: يوفر نظام الذكاء الاصطناعي أداة تعمل على إنشاء الأوصاف الوظيفية المهنية خلال ثوان، حيث يقوم أصحاب العمل في إطار هذه العملية بإدخال المعايير المطلوبة، ليقوم النظام الذكي بصياغة أوصاف وظيفية مخصصة، مما يسهّل عملية نشر الوظائف بنسبة 60 %.

2. بحث سلس ومتقدم عن السير الذاتية: تستخدم ميّزة البحث المتقدم عن السير الذاتية في نظام الذكاء الاصطناعي خوارزميات ذكية لتحليل ملايين السير الذاتية، مما يوفر لأصحاب العمل قائمة بالمرشّحين الأكثر توافقاً مع الشواغر التي يرغبون بملئها. وتساهم واجهة الاستخدام المبسطة في مضاعفة سرعة العثور على المرشّح المثالي.

3. التواصل بشكل فوري مع المرشّحين: يقدم نظام الذكاء الاصطناعي ميّزة المحادثة الفورية، مما يتيح القدرة على التواصل بشكل فوري ومباشر مع الباحثين عن عمل، حيث يمكن لأصحاب العمل تنظيم المقابلات ومتابعة عروض العمل والتواصل مع المرشّحين في أي وقت ومكان. وتعمل هذه الميّزة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط على تسريع عملية التوظيف عبر التواصل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وقال أكرم عساف، رئيس قسم التكنولوجيا في «بيت.كوم»: «يسرنا إطلاق نظام الذكاء الاصطناعي الجديد المدعوم بنماذج لغوية فائقة التنوع، وتوسيع نطاق قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويجمع النظام الجديد بين خبرتنا التي تمتد لأكثر من 20 عاماً وأحدث التقنيات المتوفرة، لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف التوظيف بسرعة وفعالية. ونحن في بيت.كوم نلتزم بالابتكار بشكل مستمر، حيث يعد إطلاق نظام الذكاء الاصطناعي دليلاً على هذا الالتزام. كما أننا واثقون من قدرة هذه الأداة على إحداث ثورة في مجال التوظيف وتغيير الطريقة التي يستخدمها أصحاب العمل للبحث عن أفضل الكفاءات في الشرق الأوسط والعالم وتقييمها والتواصل معها.»

ويعد نظام الذكاء الاصطناعي حل توظيف فريداً من نوعه يمكّن أصحاب العمل من تنفيذ عملية التوظيف بأكملها دون أي تأخير، كما أنه يوفر الوقت على الشركات ويتيح لها التركيز على جذب أفضل الكفاءات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز