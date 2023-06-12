دبي تتفوق على مدن العالم في النمو الاقتصادي

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات الاقتصادية أن يظل نمو اقتصاد دبي مستمراً خلال العام الجاري متجاوزاً الاتجاهات السائدة في النمو الاقتصادي لغالبية المدن ومتفوقاً عليها، سواءً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أو على مستوى العالم خلال العام نفسه.

وأصدرت المؤسسة تقريراً عن آفاق النمو الاقتصادي المتوقعة في دبي خلال عام 2023، ذكرت فيه أن من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي هذا العام 3.4%.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من كون هذه النسبة أقل من آخر نسبة توقعتها المؤسسة لنمو اقتصاد دبي في 2023، والتي تجاوزت 4%، إلا أن هذا الانخفاض في نسبة النمو، والذي يُعزى إلى ارتفاع نسب التضخم في العالم، لا يحول دون احتفاظ النمو الاقتصادي في دبي بتفوقه عن الاتجاهات الإقليمية والعالمية لنمو اقتصادات غالبية المُدُن إقليمياً وعالمياً.

وأكد التقرير أن استمرارية هذا التفوق يعكس استمرارية الزخم في النمو الاقتصادي لدبي، والذي بدأ خلال العامين الأخيرين، بعد أن اتبعت دبي سياسة ناجحة في التخفيف من القيود المفروضة على مظاهر الحركة اليومية والنشاط الاقتصادي بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19» آنذاك، من دون الإخلال بالتدابير الوقائية.

وأوضح التقرير أن احتفاظ النمو الاقتصادي في دبي خلال العام الجاري يُعزى إلى استمرار النشاط القوي في غالبية القطاعات الرئيسية المحركة لاقتصاد دبي، وأهمها بطبيعية الحالة قطاعا العقارات والإنشاءات، يليهما قطاع السياحة، إلى جانب قطاعات أخرى مساعدة كتجارة الجملة والتجزئة، النقل، التخزين والخدمات اللوجستية المتنوعة، الخدمات المالية، فضلاً عن قطاع التقنية الآخذ في النمو اللافت.

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