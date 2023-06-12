تثبيت تصنيف بنك دبي التجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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ثبتت مؤسسة «كابيتال انتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك دبي التجاري» عند «A-» كما ثبتت تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «A2». ومنحت «كابيتال انتليجنس» البنك نظرة مستقبلية مستقرة.

وصنفت المؤسسة القدرة المالية الذاتية لدى «بنك دبي التجاري» عند «bbb»، فيما صنفت قوته المالية الجوهرية عند «bbb-». وأخيراً، صنفت «كابيتال انتليجنس» مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به «بنك دبي التجاري» عند درجة مرتفعة.

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